Брак Набиуллиной распался: обзор прессы

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Забывчивость – признак высокого интеллекта; Путин посоветовал артековцам пить кисель, а не вино; скандал в Адыгее расширяется – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Вспомните, бывает ли у вас так, что вы ищете-ищете очки, а они оказывается – у вас на лбу. Или вдруг забываете имя своей жены. Она-то думает, что вы говорите ей «милая», потому что относитесь к ней с лаской и нежностью, а на самом-то деле…» – размышляет обозреватель. Так вот, как пишет «Российская газета», канадские нейрофизиологи утверждают: забывчивость – это не плохое качество, а признак высокого интеллекта. Мозг просто сам удаляет ненужную, сорную информацию, в угоду актуальным вещам. То есть главная функция памяти – это не запоминать все подряд, а помнить только то, что актуально, выяснили ученые.

Также в номере

«Не знаю, какие статьи из тех, что я назову, вы запомните, не ведаю, что вам пригодится для обсуждения во время работы. А пока просто мотайте на ус: еще в «Российской газете» рассказывается о том, что в стране резко подорожали продукты, что прогнозы глобального потепления зачастую далеки от истины – эксперты намеренно подтасовывают факты, что пожизненно заключенные получат право на условно-досрочное освобождение, – продолжает обзор Павел Андреевич. – Ну и что мужчины тратят на домашние дела всего три часа в день, а женщины – не меньше пяти. А я думал, что на вынос мусора требуется больше трех часов».

Очень интересно

Под заголовком «Рекордный отчет» в «Амурской правде» опубликован материал о том, что губернатор Александр Козлов в течение четырех часов рассказывал депутатам заксобрания о том, как и чем жила область.

Еще пишут о Натальинской горнолыжной базе. Ей не хватает одного километра, 328 миллионов рублей и, учитывая сезон, – снега.

И, конечно, читатели не должны пропустить заметку о том, что у нас на свет начали появляться цыплята-мутанты. Подробностей автор обзора раскрывать не стал и, пребывая в глубокой задумчивости по поводу того, что этому явлению есть причины, переходит к другому изданию.

Не пропусти

В еженедельнике «Аргументы неделi» он, пропустив статьи о Собянине («московский же мэр, не благовещенский, что о нем читать, да?») и о том, что из британки Терезы Мэй не получилось «железной леди» («опять же, не наша премьер-министр, что о ней читать? Да я и о нашем-то не особо»), так вот, пропустив уже названное, Павел Андреевич с интересом прочел о возможном разводе Набиуллиной. Она сделала это по двум причинам: чтобы скрыть доходы и чтобы занять место Дмитрия Медведева. «Разумеется, утверждать, что такая комбинация имеет место в действительности, пока сложно. И если развода на самом деле не было, то в аппарате правительства, сплошь наполненного людьми Дм. Медведева и И. Шувалова, могут говорить об этом для понижения шансов Э. Набиуллиной на премьерство», – цитирует издание обозреватель.

Еще он прочел о том, что наше Федеральное собрание РФ не должно быть филиалом конгресса США. Ну, не должно-то оно не должно…

А еще в газете задается вопрос: «Доживём ли до нового курса Путина?». «Странный вопрос, не находите? До 18-го года осталось-то всего ничего… Ну и за опечатку я бы редактора наказал: не до «курса», а до «срока»!» – делится автор обзора.

На посошок

Летом «Комсомольскую правду» Павел Савинкин, как правило, начинает изучать с последней страницы. Не особо задержавшись на ней сегодня (посмотрев на фото девушки, читатели поймут, почему), он называет материалы, которые успел прочесть. Во-первых, о том, что выступление российских футболистов – это провал. Будто кто-то рассчитывал на иной результат.

Во-вторых, всё о том же «медальном» скандале в Адыгее – уже дошло до того, что отец правдоискательницы ушел из семьи: не выдержал пристального внимания.

В-третьих (под рубрикой «Портрет явления») – о том, что заставляет благовещенцев пользоваться услугами ломбардов.

И дойдя таким образом постепенно до первой страницы, узнал о том, что Путин посоветовал артековцам пить кисель, а не вино. «Интересно, послушаются ли?» – задумался на посошок Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова