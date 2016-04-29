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Фото должника по оплате ЖКУ показали всему Благовещенску

Фото должника по оплате ЖКУ показали всему Благовещенску
Фото: пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК»

Баннер с надписью «Внимание, должник!» появился на улицах Благовещенска. На нем разместили имя и фотографию злостного неплательщика. Он задолжал за тепловую энергию 56 тысяч рублей. Баннер обещали снять в тот же день, как будут погашены долги.

Акция направлена на предупреждение потребителей, которые не оплачивают тепло и проводится она в Благовещенске не впервые. В апреле 2016 года на улицах Благовещенска появились три первых билборда. В июле были размещены фотографии сразу 22 должников.

В июне 2017 года филиал «Амурская генерация» совместно с управлением судебных приставов разместили в Благовещенске баннер с фотографией еще одного злостного неплательщика. На крайнюю меру энергетиков вынудили систематические неплатежи и задолженность потребителя за тепловую энергию в размере 56 тысяч рублей.

«Данный потребитель систематически отказывается оплачивать тепловую энергию. С начала года от него не поступило ни одного платежа. При этом предлогом для нарушения платежной дисциплины в этом случае служит не отсутствие денежных средств, а банальное нежелание. Кроме того все наши попытки наладить диалог встретили грубый отказ. Если должник погасит долг, баннер с его изображением снимут в тот же день», – рассказал заместитель директора филиала «Амурская генерация» по сбытовой деятельности Евгений Киреев.

По итогам пяти месяцев 2017 года просроченная задолженность населения и предприятий Благовещенска за тепло перед Амурской генерацией превысила 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Просмотров всего: 2652

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Tina22Деньги на баннер есть- за счет кого?
    Как понизить тарифы- фиг, а как тратить наши деньги- да легко!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    где фото взяли? на фоторобот похоже

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Такими темпами повышать ЖКХ и эл.энергию,скоро все улицы будут в баннерах,не стыдно правительству.Лучше пенсии и зарплаты повысили,тогда и задолженности меньше будет.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    архивная

    Такими темпами повышать ЖКХ и эл.энергию,скоро все улицы будут в баннерах,не стыдно правительству.Лучше пенсии и зарплаты повысили,тогда и задолженности меньше будет.



    Вывесить фото барыг и кто принимал такие тарифы и цены для населения.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    vertex

    архивная

    Такими темпами повышать ЖКХ и эл.энергию,скоро все улицы будут в баннерах,не стыдно правительству.Лучше пенсии и зарплаты повысили,тогда и задолженности меньше будет.



    Вывесить фото барыг и кто принимал такие тарифы и цены для населения.



    Все их фото есть на сайте правительства Амурской области...

  • Конрад

    Конрад
    51 минута назад

    А почему нельзя просто списать деньги с его счетов?

  • домовенок

    домовенок
    46 минут назад

    Конрад

    А почему нельзя просто списать деньги с его счетов?



    Вы уверены, что у него есть счета с такими суммами?

  • Vox28

    Vox28
    38 минут назад

    А,что скажут юристы? Есть такие? Жертва ведь может подать в суд?

  • Елена2

    Елена2
    33 минуты назад

    Если работать нет желания, тогда не должно быть и желания электричество включать в квартире . Неужели совсем такой нищий , что за себя любимого даже электричество оплатить не может .

  • Vox28

    Vox28
    26 минут назад

    Вы Елена оторваны от жизни.В любом подъезде есть работающие семьи. На электричество итд, банально не хватает.

  • Robin

    Robin
    14 минут назад

    Жертва может подать в суд. Если он не давал согласия на разглашение своих персональных данных. Если же данные взяты из общедоступных источников, то он ничего не добьется. Ну как минимум чувак может подать жалобу в Роскомнадзор, они сейчас очень любят по 152-ФЗ привлекать.

  • JuliKuz

    JuliKuz
    7 минут назад

    Скоро мы всем там будем ))))

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