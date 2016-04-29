Фото должника по оплате ЖКУ показали всему Благовещенску

Фото: пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК»

Баннер с надписью «Внимание, должник!» появился на улицах Благовещенска. На нем разместили имя и фотографию злостного неплательщика. Он задолжал за тепловую энергию 56 тысяч рублей. Баннер обещали снять в тот же день, как будут погашены долги.

Акция направлена на предупреждение потребителей, которые не оплачивают тепло и проводится она в Благовещенске не впервые. В апреле 2016 года на улицах Благовещенска появились три первых билборда. В июле были размещены фотографии сразу 22 должников.

В июне 2017 года филиал «Амурская генерация» совместно с управлением судебных приставов разместили в Благовещенске баннер с фотографией еще одного злостного неплательщика. На крайнюю меру энергетиков вынудили систематические неплатежи и задолженность потребителя за тепловую энергию в размере 56 тысяч рублей.

«Данный потребитель систематически отказывается оплачивать тепловую энергию. С начала года от него не поступило ни одного платежа. При этом предлогом для нарушения платежной дисциплины в этом случае служит не отсутствие денежных средств, а банальное нежелание. Кроме того все наши попытки наладить диалог встретили грубый отказ. Если должник погасит долг, баннер с его изображением снимут в тот же день», – рассказал заместитель директора филиала «Амурская генерация» по сбытовой деятельности Евгений Киреев.

По итогам пяти месяцев 2017 года просроченная задолженность населения и предприятий Благовещенска за тепло перед Амурской генерацией превысила 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

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#ЖКХ #происшествия

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Василий Кленин