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На «футбольный» период в РФ разрешат покупать алкоголь по автоправам и паспорту болельщика

На «футбольный» период в РФ разрешат покупать алкоголь по автоправам и паспорту болельщика
Фото Коммерсантъ

Минпромторг России опубликовал приказ, разрешающий покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

При этом отмечается, что по паспортам болельщика подтвердить свой возраст для покупки спиртных напитков можно будет лишь до 31 декабря 2018 года. Эти документы выдаются иностранным гостям для доступа на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

До этого алкоголь можно было приобрести по паспорту гражданина РФ, загранпаспорту, виду на жительство, удостоверению беженца, временному удостоверению личности и другим схожим документам.

Неделю назад Минфин поддержал поправки сенатора Геннадия Орденова об отмене работающего с 2012 года запрета на продажу алкоголя на автозаправочных станциях (АЗС). Документ также согласовали Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование. При этом МВД и Роспотребнадзор выступили против: в этих ведомствах считают, что такая мера противоречит политике по снижению злоупотреблений спиртным

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#закон #спорт #торговля

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