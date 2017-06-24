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В Белогорске пройдёт пенная вечеринка

В Белогорске пройдёт пенная вечеринка
Фото: i.ytimg.com

27 июня, во вторник, пенную вечеринку под открытым небом проведут в Белогорске в честь Дня молодежи. Шоу начнется в 21:00. Пены хватит на полтора часа, говорят организаторы.

«Проводить в нашем парке дискотеку с хорошим звуком и светомузыкой, пеной стало уже традицией, – поделилась методист горпарка Оксана Черкасова. – В генерации пены будут задействованы две пенопушки. Дискотеку подсветят лазерами. Музыкальный ряд вечернего развлекательного шоу будет сопровождать ди-джей Дмитрий из Благовещенска и креативный ведущий Белогорска Евгений. В программе шоу запланировано несколько конкурсов. Будет весело и интересно».

Организаторы напоминают, что особой подготовки к участию в пенной дискотеке не требуется. Одежда должна быть удобной. Для участников шоу в парке будет работать гардероб. Там все желающие смогут оставить те вещи и одежду, которые помешают чувствовать себя комфортно во время танцевального марафона. Гардероб откроют под главной трибуной стадиона городского парка.

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#Белогорск #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    50 минут назад

    Секс, рок анд ролл и наркотики. Теперь ещё и пена.

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