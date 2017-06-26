В instagram на странице amur.info – прямая трансляция завтрака губернатора Приамурья с блогерами

В instagram в аккаунте amur.info (www.instagram.com/amur.info/) идет прямая трансляция завтрака губернатора с амурскими блогерами. Инициативу предложило правительство Амурской области. От Амур.инфо на завтраке присутствует священник Святослав Шевченко.

Александр Козлов пригласил не только блогеров местных СМИ, но и соцсетей. Завтрак амурского губернатора, транслируемый в Интернете, проводится впервые.

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#губернатор #интернет

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Василий Кленин