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В instagram на странице amur.info – прямая трансляция завтрака губернатора Приамурья с блогерами

В instagram на странице amur.info – прямая трансляция завтрака губернатора Приамурья с блогерами

В instagram в аккаунте amur.info (www.instagram.com/amur.info/) идет прямая трансляция завтрака губернатора с амурскими блогерами. Инициативу предложило правительство Амурской области. От Амур.инфо на завтраке присутствует священник Святослав Шевченко.

Александр Козлов пригласил не только блогеров местных СМИ, но и соцсетей. Завтрак амурского губернатора, транслируемый в Интернете, проводится впервые.

Просмотров всего: 1344

#губернатор #интернет

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Комментарии
Показать все (58) Обсудить на форуме
  • Priamurec

    Priamurec
    2 часа назад

    Предлагаю Губернатору открыть страницу в Вконтакте... Ну или уж в Живом Журнале... На Порт-Амуре...

    Инстаграмм рассчитан только на мобильные мессенджеры... Практически все руководители регионов имеют свою страницу в главной отечественной соц-сети... Поэтому губернатору надо исправить эту ошибку...;) Пожалуйста!!!

  • Лентяйка

    Лентяйка
    2 часа назад

    А почему только как обедает? Нам все интересно .. и как завтракает, и как ужинает, и как...

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    2 часа назад

    Зачем в ВК? Завтраки со священниками сомнительными транслировать?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    Неуклюжие и никчемные попытки отвлечь внимание (прежде всего молодежи) от своего неумения и нежелания работать на развитие области. Исключительно показуха перед выборами 2018...

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Царёк...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Прикармливает . :))))

    По стопам Кожемяки пошел?!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Думаете поп даст 146% голосов прихожан?)))

  • virusss86

    virusss86
    2 часа назад

    И даже не наобещал каких нибудь решений проблем, а просто поели вместе... Ждем завтраков с пенсионерами, ужинов с автомобилистами... Посмотрим что блогеры напишут

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Ни разу не видел, чтобы где то губернатор вот так просто мог позавтракать с горожанами. Респект

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Псевдоним

    Грецкий Орех

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    В instagram на странице amur.info – прямая трансляция завтрака губернатора Приамурья с блогерами (1 комментарий)

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Кажется за мной следят. П-популярность

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Ни разу не видел, чтобы где то губернатор вот так просто мог позавтракать с горожанами. Респект



    Почему бы наемному чиновнику не сделать этого?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Кажется за мной следят. П-популярность



    Ведротрололо...

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    А много наёмных чиновников завтракают в подобной форме? Хотя я бы позавтракал с парой министров, ну и с Мутко бы ещё, за футбол

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    эх, козлоф, козлоф,

    давай жги исчё,

    ГРУСТНО от дурочкоф

  • Витальевич

    Витальевич
    1 час назад

    Смехопанорама .....Петросяна не хватает ...

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    1 час назад

    Давайте будем честными, если б вас пригласили, вы бы тоже пошли бы, как милинькие)

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    Бесит батюшка Святослав.

    Просто в грех вгоняет своими вопросами - так руки чешутся звездануть по православной физиономии.

    Амурские врачи чуть не загубили ногу одного его знакомого. (Анфиса Чехова тоже всегда так говорила: "Одна моя знакомая....")

    А ничьи конечности знакомых Шевченко амурские врачи не спасали ни разу? Только губят и губят?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Глеб Жеглов

    Давайте будем честными, если б вас пригласили, вы бы тоже пошли бы, как милинькие)



    Не надо путать себя, кормящегося с руки власти (за ее поллержку в интернете) и обычных людей. Вы - да, побежите на всех четырех, а обычный человек вряд ли будет спешить на столь сомнительное мероприятие. И... вам ли говорить о честности...

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Не понимаю, как посмотреть?

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    S kak $

    Не понимаю, как посмотреть?



    в инстаграмм на страничку альфа канала зайти и на аватар нажать

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Грецкий Орех

    А много наёмных чиновников завтракают в подобной форме? Хотя я бы позавтракал с парой министров, ну и с Мутко бы ещё, за футбол



    ну позавтракал и что? В чем сакральность данного мероприятия? Жизнь пошла иначе, мир перевернулся, реки вспять?

    Или городские мелкие проблемы враз решатся?

    Обычный наемный чиновник, используя блогеров, устроил собственную пиар-акцию. Все на этом.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А в ютюб сольют?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    утром -завтрак с губернатором, вечером -ужин с губернатором, ночью-банька с губернатором. Гостеприимный ты наш, Сан Саныч!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    приятного аппетита :)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают, а встречи и лояльными блогерами видимо нужны, для привлечения аудитории. Да и поп преподает в учебном заведении, тоже может повлиять на голосующие неокрепшие умы.

  • Альби

    Альби
    1 час назад

    Мне показалось, или там Оля111 промелькнула?

    В отпуске Оля, наверное, раз в рабочее время не на работе?)

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают,



    Вроде взрослые люди. Вас чмырили в школе- что вы опускаетесь так?

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Глеб ЖегловДавайте будем честными, если б вас пригласили, вы бы тоже пошли бы, как милинькие)


    Давайте будем честными, пойти на деловую встречу - легко, на показушную - время тратить. Это для тех, у кого либо потребность во внимании, либо молодость играет ещё, либо предвыборная суета и собрались люди, которые это осознают.

    А вообще, дружить (завтракать) с властью - это хорошо и даже мило. Однако, работать совместно было бы лучше. Но......

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    когда я ем я глух и нем

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АльбиМне показалось, или там Оля111 промелькнула?

    В отпуске Оля, наверное, раз в рабочее время не на работе?)


    а кто там еще был? Дворника с фотографом что то не видно? Или там только молодёжь?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Tina22

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают,



    Вроде взрослые люди. Вас чмырили в школе- что вы опускаетесь так?



    Ты уже повторяешься ведробот, смени методичку, и подмахивай дальше ..

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    alex 3

    Альби

    Мне показалось, или там Оля111 промелькнула?

    В отпуске Оля, наверное, раз в рабочее время не на работе?)



    а кто там еще был? Дворника с фотографом что то не видно? Или там только молодёжь?



    не только, Оля111 же

    и другие блогеры Портамура

    с амур.инфо никого не было

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают, а встречи и лояльными блогерами видимо нужны, для привлечения аудитории. Да и поп преподает в учебном заведении, тоже может повлиять на голосующие неокрепшие умы.



    бедный мальчик, как же тяжело тебе живется :(

    сколько негатива в тебе

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    сибирячка

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают, а встречи и лояльными блогерами видимо нужны, для привлечения аудитории. Да и поп преподает в учебном заведении, тоже может повлиять на голосующие неокрепшие умы.



    бедный мальчик, как же тяжело тебе живется :(

    сколько негатива в тебе



    Почему негатив "девочка" просто память хорошая и на данном форуме такие вычисляются на раз. Служба у них такая.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    сибирячка
    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают, а встречи и лояльными блогерами видимо нужны, для привлечения аудитории. Да и поп преподает в учебном заведении, тоже может повлиять на голосующие неокрепшие умы.



    бедный мальчик, как же тяжело тебе живется :(

    сколько негатива в тебе


    он хороший, мы его перевоспитаем и пить отучим

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    1 час назад

    Где Труш? Он не блохер?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я обычно завтракаю с представительницами прекрасной половины человечества после проведённой с ними ночки. Кофе в постель приношу...

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    Tina22

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают,



    Вроде взрослые люди. Вас чмырили в школе- что вы опускаетесь так?

    ТИНА, как прыщики прошли? есть что вспомнить у вас о школе?

    да, сейчас много лекарств от прыщей, поинтересуйтесь

  • LexA

    LexA
    1 час назад

    меня что то не позвали) у меня 150 подписчиков)

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Сергей Сергеевич

    Tina22

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают,



    Вроде взрослые люди. Вас чмырили в школе- что вы опускаетесь так?

    ТИНА, как прыщики прошли? есть что вспомнить у вас о школе?

    да, сейчас много лекарств от прыщей, поинтересуйтесь





    спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. унижая других- вы унижаете прежде всего себя. А переход на детские прозвища говорит о вашем очень низком интеллекте.За чем так опускаться то?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ждем стримы с планерок и совещаний теперь :)

  • alex 3

    alex 3
    58 минут назад

    anschutkaЖдем стримы с планерок и совещаний теперь :)


    а что такое стримы?

  • anschutka

    anschutka
    52 минуты назад

    alex 3

    anschutka

    Ждем стримы с планерок и совещаний теперь :)



    а что такое стримы?



    прямая трансляция через соцсети

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    51 минута назад

    Это уже не кризис. Это самый настоящий маразм нынешней власти и пиар попов паразитов и тунеядцев.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    48 минут назад

    Tina22

    Сергей Сергеевич

    Tina22

    vertex

    Сергей Сергеевич

    я так понимаю, встреча козлофа с козлотролями? разве нет? может я ошибаюсь?



    Козлотролли на форуме отрабатывают,



    Вроде взрослые люди. Вас чмырили в школе- что вы опускаетесь так?

    ТИНА, как прыщики прошли? есть что вспомнить у вас о школе?

    да, сейчас много лекарств от прыщей, поинтересуйтесь





    спасибо за совет, обязательно воспользуюсь. унижая других- вы унижаете прежде всего себя. А переход на детские прозвища говорит о вашем очень низком интеллекте.За чем так опускаться то?

    что такие как вы выглядили хорошо, очень прошли бы половое созревания без морального уничежения, больше внимания своей внешности уделяйте, прыщам, целюлиту, кривым ногам и боритесь с ожирением. Стране нужны стройные и красивые, а страшные, жирные и тупые не нужны. Чудесного Дня. Да, прыщики давить нельзя.

  • архивная

    архивная
    46 минут назад

    Подготовка к выборам -двойной удар ТВ и интернет.

  • не депутат

    не депутат
    23 минуты назад

    а причём тут выборы, объясните мне пожалуйста. Недавно ж губернатора выбирали, поэтому ваши домыслы, я так полагаю ошибочны.

    Я в этой новости не вижу ничего зазорного - открытый диалог с гражданами - почему бы и нет. Сначала с блогерами, потом может с кем-то еще встреча будет, дальнобойщики те же. Что плохого?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    22 минуты назад

    NatashaBlag, почему вы смеете обвинять меня в нечестности? Несмотря на то, что вы девушка, я прошу пояснить за свои слова

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    16 минут назад

    Ну, теперь после онлайн ждем закрытие свалки или уход главврача по собственному))) Кстати, за чей счет банкет? Надо бы счетной палате проверить, может налогоплательщиков деньги на харчи пошли))

  • Priamurec

    Priamurec
    16 минут назад

    Ответ Кураева про таких как Святослав Шевченко:

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    16 минут назад

    Да это не завтрак а показуха какая то. За чёй счёт этот банкет?

  • Priamurec

    Priamurec
    15 минут назад

    Ответ Кураева про таких как Святослав Шевченко:

    "...Протодиакон Андрей Кураев считает, что «выходки» православных активистов прекрасно соотносятся с официальной позицией Русской православной церкви. Об этом он заявил в ходе Geek Picnic в Петербурге, сообщает корреспондент «Росбалта».

    «С официальной позицией соотносятся прекрасно, к сожалению. К позору для церкви. С моей позицией плохо соотносятся. Но я пробую с ними говорить на их языке. На циничном языке политманипуляций. И я этим людям, их патриархии и на местах, пробую пояснить хотя бы одно. Слушайте, неужели непонятно, когда вы начинаете громко призывать что-то запретить или изгнать, вы тем самым умножаете присутствие в социальном пространстве того феномена, который вам не нравится? То есть те, кто раньше этого спектакля не видели, об этой группе не слышали, эту картину или карикатуру не видели, начинают интересоваться: «Ой, а что там такое, почему запретили?» — подчеркнул Кураев.

    Он добавил, что это можно наблюдать на примере выхода из времен советской цензуры. «Не все то, что советская власть оставляла пылиться в рукописях, оказывалось гениальным. Были и замечательные произведения, к сожалению, запрещенные, купированные и т. д. Но были вещи действительно никакие и пошлые. Так же и здесь. Если начинают все бегать по сайтам и рассказывать: «Смотрите, что они написали», то вы умножаете количество этой субстанции. Что вы делаете? Поэтому я считаю, что это политически не умно», — заявил Кураев..."

  • Алекс К

    Алекс К
    13 минут назад

    Что хоть ели? Икра была? Пармезаном наслаждались?

  • Vlad2

    Vlad2
    7 минут назад



    От Амур.инфо на завтраке присутствует священник Святослав Шевченко.



    Как-то пошловато...

  • Оля111

    Оля111
    2 минуты назад

    А мне понравилась встреча, много интересного узнала.

  • Оля111

    Оля111
    26 секунд назад

    Если интересует, что было на столе - фрукты, круассаны и чай.

    Почти никто ничего и не ел)))

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