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Дожди, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня

Дожди, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня
Фото: animal-store.ru

Облачно с прояснениями, слабые, умеренные, местами сильные дожди, грозы – такой будет погода на территории Амурской области во вторник, 27 июня. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7, при грозе – с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +28...+33, в дожде – +19...+24 градуса.

В Благовещенске погода не лучше: облачно, временами дождь. Ветер дует с юго-востока со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура будет держаться в пределах +25...+27 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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