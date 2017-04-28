Николай Аксенов заработал за 2016 год больше 2 миллионов рублей

Начальник амурского управления МВД России заработал в прошлом году 2 317 620 рублей. Николай Аксенов и другие руководители правоохранительных органов отчитались о доходе за 2016 год. Официальные данные появились на сайте МВД России.

Супруга Николая Аксенова задекларировала доход чуть меньше – 2 274 947 рублей.

В собственности у главного амурского полицейского земельный участок и гараж на 65 квадратов. А вот у супруги три квартиры площадью от 34 квадратных метров до 100. Автомобилей в семейном парке не значится.

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Нино Кохреидзе