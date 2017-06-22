Почти 500 литров запрещенной спиртосодержащей продукции изъяли в Приамурье

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора за последние полгода провели 1,5 тысячи проверок торговых точек. На 75 объектах обнаружили нарушения. Там торговали спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. На территории России делать это запрещено с декабря 2016 года.

Из продажи специалисты изъяли 4 555 бутылок, или 492 литра запрещенных лосьонов. Проверяют и продажу продукции алкогольной. С начала года – 39 объектов. В лаборатории исследовали 34 пробы водки и вина. В пяти случаях специалисты обнаружили посторонние включения. Некоторые товары продавались с истекшим сроком годности и имели нарушения маркировки.

За это время в Приамурье на 42 % снизилось число алкогольных отравлений.

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Нино Кохреидзе