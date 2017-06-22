День молодёжи, день рыболовства и полувековой юбилей банкомата

Фото: Geek magazine

50 лет назад в этот день был установлен первый банкомат по выдаче наличных денег – Automated Teller Machine (ATM). Это произошло 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона в отделении британского банка Barclays.

Изобретателем его был шотландец Джон Шепард-Баррон, работавший по заказу компании De La Rue – британского производителя бумаги для денежных знаков более чем 150 стран мира.

Изначально из-за невозможности проверить наличие денег на счёте клиента сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами. ATM был «бескарточным» банкоматом и выдавал наличные в обмен на специальный ваучер (чек), которые надо было заранее получать в банке. Для защиты от подделки на чеках имелась слаборадиоактивная, а потому безопасная для клиентов, метка (изотоп C14).

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День молодёжи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента России Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года. А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений. Хотя дата праздника была перенесена главой государства на 27 июня, в некоторых городах основные торжества проводятся «по старинке» в последнее воскресенье июня, так как 27 июня часто является рабочим днём и не попадает на выходной.

В этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния. По прежнему, как и во времена СССР, в последнее воскресенье июня, отмечают национальные Дни молодёжи в Белоруссии и на Украине. 27 июня, одновременно с Россией, День молодёжи отмечается и в Южной Осетии.

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Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно всё чаще увидеть женщин.

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190 лет назад родился граф Пётр Шувалов. Генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного Совета, генерал-губернатор Прибалтики, шеф жандармов и начальник Третьего отделения, чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, а потом представитель России на Берлинском конгрессе, граф Шувалов за своё огромное влияние на Александра II получил прозвище «Пётр IV». По мнению историка Виноградова, «Манеры светского человека, общительность, приятная внешность, помогали ему проникать не только в кабинеты министров, но и в салоны их супруг. В высших сферах Лондона его стали именовать просто “Шу”, а добиться подобного было нелегко».

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Алексей Воскобойников