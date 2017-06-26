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26 июня 2017, 22:37 6

Железный человек сделал предложение возлюбленной на крыше ОКЦ (видео)

Железный человек сделал предложение возлюбленной на крыше ОКЦ (видео)

Необычное предложение руки и сердца сделал молодой благовещенец Ян Гачек своей возлюбленной. Все действо происходило на крыше Общественно-культурного центра вечером 26 июня.

К этому моменту парень готовился около года. Костюм героя фильма он делал по вечерам из ковриков для йоги. «Железного человека» выбрал потому, что это любимый киногерой возлюбленной.

«Мы как Инь и Ян. Меня зовут Ян, а ее Инга»,– признался Ян.

Сам Ян занимается организацией детских праздников в благовещенском праздничном агентстве. Да и по жизни творческий человек, признался парень. Вместе Ян Гачек и Инга Булгакова уже четыре года.

Свидетелями яркого шоу стали друзья и знакомые молодых людей. Предложение стало завершение своеобразного квеста. Весь день девушка получала задания и следовала по пути, придуманному ее молодым человеком. В итоге, Инга оказалась на крыше ОКЦ.

«Я надеюсь, испытания твои были не сложные. Я не про сегодня, а про четыре года вместе со мной… ты девочка не глупая и я думаю догадалась, что это не просто понедельник, а тот самый понедельник и я хочу сделать заявление. У меня можно забрать работу, забрать хобби, даже меч можешь забрать, но не заберешь одного – я очень сильно тебя люблю. И поэтому сделаю еще одно заявление – отныне я твой… железный человек», – обратился молодой человек к девушке.

Все это время она стояла посреди крыши, а герой скрывался за ширмой. После последних слов, ткань, скрывающая благовещенца, опустилась, и Инга увидела своего молодого человека. Ян встал на одно колено и сделал предложение.

«Я думал, я немного поплачу, а ты будешь больше удивлена… Ты будешь моей железной леди?», ­– обратился Ян к Инге.

Девушка дала согласие.

Просмотров всего: 568

#праздники

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Пустая суета дешевого спектакля. "Когда стали доказывать любовь, я понял, что мне лгут".

  • Амаранка

    Амаранка
    2 часа назад

    Мдя.... Бред...

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Детей будут звать Инь Янович или Янь Яновна :)?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Железный Боло Инг - Йенгович (Янгович).

  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    Подождите.. О Боже... Неужели, железный человек, это сам Ян Гачек??? Как же мне могло так повезти...

  • Гoсподи

    Гoсподи
    1 час назад



    Ты будешь моей железной леди?







    Девушка дала согласие.

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