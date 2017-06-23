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Пешеход погиб под колесами автомобиля на Загородной

Пешеход погиб под колесами автомобиля на Загородной
Фото ИА "Сканер"

В Благовещенске на улице Загородной произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель на автомобиле Nissan Gloria сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщает корреспондент ИА «Сканер».

За рулем автомобиля находилась молодая женщина. Она ехала в машине с двумя детьми. По словам благовещенки, когда она двигалась на отрезке от Октябрьской в сторону Северной, на дорогу прямо перед ее автомобилем нетвердой походкой вышел мужчина. Пересечь проезжую часть он решил в неустановленном месте. Избежать удара не удалось.

На место вызвали скорую помощь, но медикам осталось только констатировать смерть пешехода. У мужчины перелом шейных позвонков. Документов у погибшего при себе не оказалось, нашли только банковские карты. Сейчас устанавливается личность погибшего.

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#ДТП

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Комментарии
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  • valdemarushka

    valdemarushka
    28 секунд назад

    Пьяный урод наказал себя, а девушке с этим жить...

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