Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:47 0

Амурчанин может отправиться в колонию на три года за «проверку» работы спецслужб

Амурчанин может отправиться в колонию на три года за «проверку» работы спецслужб
Фото: miasskiy.ru

Жителя Ивановского района Амурской области обвиняют в заведомо ложном доносе о минировании здания администрации Березовского сельского совета. Так нетрезвый амурчанин решил проверить работу спецслужб. Материалы дела направили в суд.

Сообщение о том, что в здании администрации Березовского сельского совета заложена бомба поступило в феврале 2017 года. Оказалось, оно поступило от нетрезвого жителя села Петропавловка Ивановского района. Полицейским мужчина признался, что так решил проверить как реагируют на сообщения спецслужбы.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратура Ивановского района направила в районный суд. Максимальное наказание, которое может ему грозить – лишения свободы на срок до трех лет.

Просмотров всего: 296

#происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Жители микрорайона Солнечный в Благовещенске остались без водоснабжения
Происшествия 1

Амурской агрофирме пришлось продать 262 тонны сои, чтобы рассчитаться с долгами
Происшествия 1

Житель Свободного попытался дать взятку полицейскому за «бездействие»
В России и мире

В США ветеринар-стажёр спас больную собаку за минуту до её усыпления