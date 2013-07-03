Амурчанин может отправиться в колонию на три года за «проверку» работы спецслужб

Фото: miasskiy.ru

Жителя Ивановского района Амурской области обвиняют в заведомо ложном доносе о минировании здания администрации Березовского сельского совета. Так нетрезвый амурчанин решил проверить работу спецслужб. Материалы дела направили в суд.

Сообщение о том, что в здании администрации Березовского сельского совета заложена бомба поступило в феврале 2017 года. Оказалось, оно поступило от нетрезвого жителя села Петропавловка Ивановского района. Полицейским мужчина признался, что так решил проверить как реагируют на сообщения спецслужбы.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратура Ивановского района направила в районный суд. Максимальное наказание, которое может ему грозить – лишения свободы на срок до трех лет.

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#происшествия #суды

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Нино Кохреидзе