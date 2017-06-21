Жители Зеи пару дней задыхались от дыма с городской свалки

Фото: zvportal.ru

Городская свалка Зеи загорелась по всей площади. Начался пожар еще 20 июня. Справиться с огнем оперативно службы не смогли и город накрыло дымом. Об этом сообщает местная газета «Зейский вестник».

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха вблизи городской свалки. Результаты исследований пока не готовы. Но уже сейчас специалисты рекомендуют жителям Зеи избегать длительных прогулок на открытом воздухе, ограничить пребывание детей на игровых площадках и во дворах. А в период сильной задымленности использовать маски или респираторы.

«В первый день здесь работали две пожарные машины и водовозка, но в результате площадь возгорания стала только больше», – рассказал первый заместитель главы администрации г. Зеи Алексей Чайка.

На борьбу с огнем направили 6 автоцистерн пожарных и военных. Площадь для тушения разбили на участки.

22 июня пожар удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

От подобных пожаров жители Зеи страдали и в прошлые годы. Возгорания на городской свалке возникают в одно и то же время – в самом начале лета.

Просмотров всего: 111

#Зея #пожары

распечатать

Нино Кохреидзе