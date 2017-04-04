Около 2 тысяч «старых» касс в Приамурье могут снять с учета без ведома предпринимателей

Фото: retail.ru

1 июля налоговые органы могут снять с регистрационного учета около 2 000 касс амурских предпринимателей. Сделают это в одностороннем порядке без заявления их пользователя. Это регламентирует федеральный закон. Мера коснется тех налогоплательщиков, которые не установили в срок онлайн-кассы.

По закону установить онлайн-кассы амурские предприниматели должны в срок до 1 июля 2017 году. Иначе им грозит штраф. Исключение составят те, кто установить новую технику не смог по независящим от него обстоятельствам. Правда это потребуется доказать.

Такие случаи перечислены в письме Минфина России. К административной ответственности не привлекут, если предприниматель заключил договор поставки фискального накопителя и имеет документы об оплате.

При постановке на учет новых касс предприниматели должны представить в налоговые органы области показания контрольных и суммирующих денежных счетчиков, снятых со старых аппаратов контрольно-кассовой техники.

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Нино Кохреидзе