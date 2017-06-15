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Дорогу, связывающую села Тавричанка, Лермонтовка и Верное, отремонтируют в 2018 году

Дорогу, связывающую села Тавричанка, Лермонтовка и Верное, отремонтируют в 2018 году
Фото: votkinsk.net

Три села Серышевского района с транзитной региональной дорогой включили в дорожно - ремонтную кампанию 2018 года. Такое решение приняли на встрече глав администраций сельсоветов Серышевского района, представителей минтрансстроя области и Амурупрадора.

«Главы муниципальных образований Серышевского района выступили с предложением сконцентрировать внимание нас дорожников на ремонте дорог регионального значения проходящих транзитом через населенные пункты, такие как Тавричанка, Лермонтовка и Верное. Проблема в том, что последний ремонт на таких дорогах делался еще в далекие 90-е. Увеличение интенсивности движения, в том числе тяжеловесов, приводит к тому, что часть этих дорог сегодня уже практически разрушена и требует оперативного вмешательства», – рассказал присутствовавший на совещании начальник отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Юрий Кладинов.

Готовить смету по восстановлению водоотведения и асфальтобетонного покрытия в населенных пунктах с транзитными региональными дорогами в Серышевском районе начнут в ближайшее время, сообщает пресс-служба профильного министерства.

Всего протяженность автомобильных дорог регионального значения Амурской области – 5 784 километров. Из них около 400 километров автодорог проходят транзитом через населенные пункты области.

На ремонт дорог в Серышевском районе в 2017 году выделено более 74 миллионов рублей.

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#строительство #транспорт

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