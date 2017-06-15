Как делать бизнес на Дальнем Востоке расскажут на третьем ВЭФ

На официальном сайте Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, опубликовали программу. Главным событием станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием российского президента Владимира Путина.

«Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном. К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует», – подчеркнул зампред правительства Российской Федераций, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Программу форума разделили на четыре тематических блока.

Первое направление – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?». В рамках этого блока обсудят результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Затронут и развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, а также реализацию программы «Дальневосточный гектар».

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика, обсудят в блоке «Как делать бизнес на Дальнем Востоке».

Третий тематический блок – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

Четвертая тема – «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы», где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

В рамках Форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Также в рамках Восточного экономического форума пройдут Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», 6 международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

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#областная власть #российская власть #экономика

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Нино Кохреидзе