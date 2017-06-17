Обманутым дольщикам будут помогать из компенсационного фонда

Фото: amurobl.ru

Механизм оказания мер поддержки обманутым дольщикам рассмотрели в амурском правительстве. Об этом губернатор Александр Козлов заявил на очередной сессии Законодательного собрания Амурской области. Поддерживать владельцев квартир в долгостроях будут из средств компенсационного фонда.

Из 28 застройщиков в Приамурье, привлекающих денежные средства дольщиков, у 8 компаний в 2016 году возникли проблемы со сдачей жилья. Разрешения на строительство домов они получили еще до 2014 года и к 2016 должны были все объекты ввести в эксплуатацию.

«Застройщики привлекли денежные средства граждан на строительство 19 объектов, это затронуло интересы граждан по 947 договорам участия в долевом строительстве. Сумма средств для завершения строительства данных объектов составляла 1,122 миллиона рублей. Вопрос завершения строительства жилых домов взят на особый контроль правительством Амурской области», – сказал Александр Козлов.

В октябре 2016 года ООО «СК Городок» сдал в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 216 квартир. 6 июня текущего года сдан дом, возводимый ООО «СК Дальсвет» на 159 квартир. До окончания текущего года ожидается ввод еще 7 домов. Три объекта должна достроить компания «Хуа-Син» и четыре – ООО «Березки».

«С целью кардинального решения проблем, правительством региона разработан механизм оказания мер поддержки пострадавшим дольщикам за счет средств областного бюджета. Сегодня наконец-то Минстроем внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие создание компенсационного фонда долевого строительства, в который будут перечисляться средства застройщиков. В случае возникновения проблем у строительной компании, гражданам из фонда сразу же будут выплачиваться средства», – рассказал глава региона.

Александр Козлов предложил подготовить свои предложения федеральному центру для устранения любых лазеек в законодательстве, которые находят недобросовестные застройщики.

Просмотров всего: 305

#заксобрание #областная власть #строительство

распечатать

Нино Кохреидзе