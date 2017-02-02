За продажу опасных игрушек благовещенский супермаркет оштрафовали на 300 тысяч рублей

Игрушки, несоответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», обнаружили в магазине «Светофор» по улице Воронкова, 8. Проверку проводили сотрудники областной прокуратуры и амурского управления Роспотребрадзора. За нарушение закона компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Машинки, скакалки, робот и конструктор производства КНР оказались небезопасными по запаху, индексу токсичности и шуму. Детские товары, обнаруженные в магазине направили на экспертизу. Выяснилось, что часть образцов не отвечают требованиям по интенсивности запаха, индексу токсичности и допустимому уровню создаваемого звука. И если уровень звука не здоровье напрямую не влияет, индекс токсичности показывает насколько товар вреден для организма человека.

Фактическая безопасность товара должна быть обеспечена всеми участниками правоотношений от изготовителя до продавца.

Точку в деле поставил амурский арбитражный суд. Компанию ООО «Торгсервис 28» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

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#дети #здоровье

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Нино Кохреидзе