В ДВОКУ прошел юбилейный выпуск

В субботу, 24 июня, в Благовещенске прошел юбилейный, 105-й выпуск в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Молодых выпускников поздравляли руководство и личный состав ДВОКУ, почетные гости, родители и близкие друзья. После трехлетнего перерыва ДВОКУ вновь выпустило офицеров. Выпускники училища получили звания лейтенантов и прапорщиков.

По словам руководства, впервые в истории училища почти половина выпускников завершает обучение с золотой медалью и красным дипломом. Всего в этом году ДВОКУ оканчивают более 100 курсантов, из них у восьми золотые медали, а 34 человека получили дипломы с отличием. 58 лейтенантов, 41 прапорщик и два иностранца из Абхазии получили нагрудные знаки об окончании военного вуза.

«Цель одна – получить высшее образование. У меня отец военный, является преподавателем в данном училище. Не скажу, что с его напутствием я поступил, потому что сам выбрал эту профессию. Смотрел на него, как он выполнял свои обязанности. Мне понравилось, и я загорелся желанием служить Родине и защищать наши просторы», – говорит выпускник ДВОКУ Владислав Бушуев.

«Для меня очень трудно было. Расставание, во-первых, с сыном, переживание, а сейчас испытываем гордость, конечно. Радость неимоверная», – отметила мама выпускника.

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#военные #образование

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Александр Авдеев