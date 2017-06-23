Амурчане вправе оспорить новую кадастровую стоимость своего имущества

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После проведения массовой государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2016 году в Амурской области средняя кадастровая стоимость квадратного метра выросла в три раза. Губернатор Амурской области рассказал на заседании заксобрания, что в случае несогласия можно оспорить результаты определения кадастровой стоимости в суде или на специальной комиссии при областном управлении Росреестра.

Александр Козлов пояснил, что методика проведения массовой кадастровой оценки объектов не учитывает фактическое состояние и вид использования объектов. Поэтому в отдельных случаях кадастровая стоимость объекта может превышать рыночную.

При этом массовая кадастровая оценка в 2016 году позволила решить целый ряд проблем. До этого в одном здании могли находиться помещения с совершенно разной кадастровой стоимостью. Отдельные объекты коммерческой недвижимости стоили в несколько раз ниже, чем жилая. Так 16,5 тысячи квадратных метров торгового центра «Мега» были оценены в 85 миллионов рублей; 82 «квадрата» «Буквицы» – в 863 тысячи рублей, 96 «квадратов» одной из парикмахерских – в 611 тысяч рублей. До 2016 года не были определены удельные показатели кадастровой стоимости на многих территориях.

Чтобы облегчить налоговую нагрузку, которая выросла из-за пересмотра кадастровой стоимости, органы местного самоуправления ведут работу по пересмотру налоговых ставок. Так, в Райчихинске ставку налога на имущество физических лиц снизили с 2 до 0,5 %. Похожие решение (с разным процентом ставки) были приняты в Новобурейском, Завитинске, Ивановке, Константиновке, Пояркове и так далее. В ряде районов и городов Амурской области ставка налога будет снижена с 2018 года.

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#губернатор #заксобрание #налоги

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Василий Кленин