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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Амурской области и предприниматель

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Амурской области и предприниматель

27 июня в утреннем эфире «Эха» гость – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску ГУ МЧС РФ по Амурской области Иван Копысов расскажет о работе с частным жилым сектором города в «пожаробезопасное межсезонье». Ведущие утреннего эфира – Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В полуденном «Эхе» об инвестиционном климате и уровне инвестиционной привлекательности Приамурья, а также о том, что такое новый инвестиционный портал Амурской области, расскажет член Экспертной группы по мониторингу и контролю за упрощением процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Амурской области, член российского управленческого сообщества, предприниматель Пётр Стрелец. Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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