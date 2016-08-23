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Жители микрорайона Солнечный в Благовещенске остались без водоснабжения

Жители микрорайона Солнечный в Благовещенске остались без водоснабжения
Фото: saroblnews.ru

В понедельник, 26 июня, в микрорайоне Солнечный Благовещенска без водоснабжения из-за аварии остались семь многоквартирных домов. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Причиной отключения стал порыв на водоводе. В результате в семи домах в настоящее время нет как холодной, так и горячей воды. Специалисты АКС пока не могут обнаружить место порыва, работы продолжаются. После 17:00 жильцам начнут подвозить воду.

В пресс-службе уточнили, что водоснабжение в дома постараются вернуть до конца дня. Однако это будет зависеть от характера повреждения на водоводе.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    49 минут назад

    Интересно, а дом возле погран.управления тоже без воды?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    21 минута назад

    Подвоз ждем, чинят они уже дня два. Чинят каждый год, все не могут починить

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Gangstarr

    Подвоз ждем, чинят они уже дня два. Чинят каждый год, все не могут починить



    Так у Вас там коммуникации новые все должны быть, с гарантией минимум 50 лет.

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