Жители микрорайона Солнечный в Благовещенске остались без водоснабжения

Фото: saroblnews.ru

В понедельник, 26 июня, в микрорайоне Солнечный Благовещенска без водоснабжения из-за аварии остались семь многоквартирных домов. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Причиной отключения стал порыв на водоводе. В результате в семи домах в настоящее время нет как холодной, так и горячей воды. Специалисты АКС пока не могут обнаружить место порыва, работы продолжаются. После 17:00 жильцам начнут подвозить воду.

В пресс-службе уточнили, что водоснабжение в дома постараются вернуть до конца дня. Однако это будет зависеть от характера повреждения на водоводе.

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#ЖКХ #происшествия

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Александр Авдеев