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ВЦИОМ: 93 % опрошенных россиян выступили против свободной продажи наркотиков

ВЦИОМ: 93 % опрошенных россиян выступили против свободной продажи наркотиков
Фото: Великая Эпоха

Подавляющее большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выступили против свободной продажи наркотических средств в России. Такой позиции придерживаются 93 % респондентов, сообщает РИА Новости.

«Любые вещества, причисляемые к наркотическим, не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией – убеждено подавляющее большинство наших сограждан (93 %)», говорится в материалах исследования.

При этом каждый 12-13 %опрошенных в возрасте 18-34 лет и 14 % жителей столичных городов допустили легализацию так называемых «лёгких» наркотиков. Среди людей, в чьём окружении есть наркоманы, эта доля составляет 12 %.

Согласно опросу, с тем, что зависимых от наркотиков стало больше, согласен каждый второй респондент (52 %). Снижение числа наркозависимых отметили 18 %, ещё 13 % считают, что изменений не произошло вовсе.

Растёт число считающих наркоманию болезнью, требующей лечения: 45 % участников опроса ответили на соответствующий вопрос положительно, тремя годами ранее с такой точкой зрения согласился 31 % опрошенных.

3 % респондентов назвали употребление наркотиков личным делом каждого, отметив, что не осуждают таких людей. За три года этот показатель не изменился.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 и 21 июня среди 1 200 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5 %.

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#жизнь #закон #здоровье #торговля

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