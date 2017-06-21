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Амурские депутаты и чиновники планируют скромный летний отдых

Амурские депутаты и чиновники планируют скромный летний отдых

В понедельник, 26 июня, прошла последняя перед каникулами сессия Законодательного собрания Амурской области. В следующий раз депутаты встретятся в августе. Корреспондент ИА «Амур.инфо» выяснил, какие планы на лето строят народные избранники и чиновники.

«Ну, в принципе, у нас, видите, какие погоды стоят! Необходимости куда-то ехать греться и купаться нет», – рассказал депутат Законодательного собрания Амурской области Денис Чубаров.

«Только поход, если получится. Сплав по горным рекам – это у меня хобби. Я в связи с выборами в прошлом году пропустил, в этом – просто мечтаю. Главное, чтобы ничего не сорвалось», – признался его коллега Александр Синьков.

«Никуда не еду, здесь, в Благовещенске. Я давно никуда не ездил! Поеду на дачу, посижу там, камешки в речку покидаю», – также не строит больших планов народный избранник Сергей Труш.

«У нас правительство не уходит, в отличие от законодательного собрания. Мы, к сожалению, работаем всесезонно. Планы, конечно, есть – семья, природа, возможно, море – Приморский край», – рассказала первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

«Если возможность появится осенью, то это – Крым», – ответила зампред областного правительства Ольга Лысенко.

«Я только что после недельного отпуска. Отдыхал на Зейском море, то есть на рыбалке! Там холодно, но хорошо!» – сообщил депутат заксобрания Кирилл Зимин.

Просмотров всего: 836

#заксобрание #областная власть #отдых

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Комментарии
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  • Илин

    Илин
    1 час назад

    Какие наглые и не приятные лица... лично мое мнение и никому не навязываю...

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Илин

    Какие наглые и не приятные лица... лично мое мнение и никому не навязываю...



    каждому свое. покажите свое лицо- сравним критерии.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Дело тут не в лицах, а то, что скрывается за ними. И не важно кто, где и как отдыхает, а важно другое - как он работает.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Лица как лица. Нормальные живые люди. Привыкли к гламурным картинкам? ;)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я в Италию в августе лечу. Нравится мне Италия.

  • СКР

    СКР
    1 час назад

    Tуман

    Я в Италию в августе лечу. Нравится мне Италия.



    Чубаров тоже любит с Серегой Абрамовым в Италии отдыхать по Ла Скалам ходют, окультуриваются

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Tуман

    Я в Италию в августе лечу. Нравится мне Италия.



    барыга

  • oenesterov

    oenesterov
    17 минут назад

    Илин

    Какие наглые и не приятные лица... лично мое мнение и никому не навязываю...



    а чем лицо Труша вам не угодило? Рубаха-парень.



  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Tуман

    Я в Италию в августе лечу. Нравится мне Италия.



    барыга



    Нет.

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