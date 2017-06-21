Амурские депутаты и чиновники планируют скромный летний отдых

В понедельник, 26 июня, прошла последняя перед каникулами сессия Законодательного собрания Амурской области. В следующий раз депутаты встретятся в августе. Корреспондент ИА «Амур.инфо» выяснил, какие планы на лето строят народные избранники и чиновники.

«Ну, в принципе, у нас, видите, какие погоды стоят! Необходимости куда-то ехать греться и купаться нет», – рассказал депутат Законодательного собрания Амурской области Денис Чубаров.

«Только поход, если получится. Сплав по горным рекам – это у меня хобби. Я в связи с выборами в прошлом году пропустил, в этом – просто мечтаю. Главное, чтобы ничего не сорвалось», – признался его коллега Александр Синьков.

«Никуда не еду, здесь, в Благовещенске. Я давно никуда не ездил! Поеду на дачу, посижу там, камешки в речку покидаю», – также не строит больших планов народный избранник Сергей Труш.

«У нас правительство не уходит, в отличие от законодательного собрания. Мы, к сожалению, работаем всесезонно. Планы, конечно, есть – семья, природа, возможно, море – Приморский край», – рассказала первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

«Если возможность появится осенью, то это – Крым», – ответила зампред областного правительства Ольга Лысенко.

«Я только что после недельного отпуска. Отдыхал на Зейском море, то есть на рыбалке! Там холодно, но хорошо!» – сообщил депутат заксобрания Кирилл Зимин.

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Василий Кленин