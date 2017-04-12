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сегодня, 16:13 2

Власти продали частной компании месторождение золота в Сковородинском районе

Власти продали частной компании месторождение золота в Сковородинском районе
Фото: pantikapei.ru

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу продал частной компании золотое месторождение в бассейне ручья Талдан-1 (Талдан Малый) в Сковородинском районе Приамурья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данная компания стала победителем аукциона на право разведки и добычи россыпного золота на месторождении. Она получила соответствующую лицензию сроком на 9 лет, заплатив за нее 1 миллион 749 тысяч рублей, при стартовом платеже 1 миллион 590 тысяч рублей.

Уточняется, что участок, о котором идет речь, занимает площадь в 3,6 квадратного километра. Его балансовые запасы оцениваются по категории С2 в 113 килограммов.

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#экономика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    113 кг...видел сегодня наверное эту частную компанию...катили тачку в которой лежали кирки и лопаты,лотки промывочные несли в руках,замыкался шествие чувак с мешком макарон и пятью банками тушенки...

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 минуты назад

    Власти продали, власти купили.

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