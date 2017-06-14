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Пользователи Амур.инфо смогут задать вопросы онкологу

Пользователи Амур.инфо смогут задать вопросы онкологу

На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция главного врача Амурского областного онкологического диспансера Светланы Леонтьевой по теме «Выявление и лечение рака в Амурской области».

Статистика регистрирует рост выявления онкологических заболеваний во всём мире, в том числе и в Приамурье. Какие методы выявления и лечения существуют, стоит ли ехать на операции и терапию в другие регионы и страны, что может и не может амурская медицина в области лечения злокачественных новообразований, – на эти и другие вопросы ответит главный врач Амурского областного онкологического диспансера Светлана Николаевна Леонтьева.

Вопросы можно задавать здесь до 14 часов 3 июля, ответы будут опубликованы с 3 по 7 июля.

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#жизнь #здоровье

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