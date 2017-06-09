Амурской агрофирме пришлось продать 262 тонны сои, чтобы рассчитаться с долгами

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Предприятие «Агро-Союз Дальний Восток» задолжало своим партнерам по бизнесу около 6 миллионов рублей. По решению суда в отношении должника было возбуждено два исполнительных производства. Судебные приставы узнали, что у фирмы имелось 300 тонн сои и наложили на нее арест.

Предварительно соя была оценена в 24 000 рублей за тонну. «Агро-Союз Дальний Восток» обратился с ходатайством о самостоятельной реализации арестованного имущества. В течение 10 дней нашлись покупатели, выкупившие 262 тонны сои на сумму 6,3 миллиона рублей. Полученных денежных средств хватило на то, чтобы погасить долг и исполнительский сбор.

В результате самостоятельной реализации «Агро-Союз Дальний Восток» погасил задолженность перед партнерами, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

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Василий Кленин