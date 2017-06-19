Житель Свободного попытался дать взятку полицейскому за «бездействие»

Фото: krestianin.ru

В Свободном полицейские задержали местного жителя, который попытался дать взятку стражу порядка за то, чтобы МВД не проводило проверку на одном из предприятий города.

Во время приема граждан к сотруднику отдела по вопросам миграции МО МВД России «Свободненский» обратился горожанин. Мужчина предложил полицейскому взятку за то, чтобы стражи порядка не проводили проверки на предмет соблюдения миграционного законодательства на предприятии по производству кирпича. Сотрудник сообщил о случившемся руководству.

В итоге полиция задокументировала факт передачи денег горожанином. Взятка – 15 тысяч рублей – была изъята.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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Александр Авдеев