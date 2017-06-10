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В США ветеринар-стажёр спас больную собаку за минуту до её усыпления

В США ветеринар-стажёр спас больную собаку за минуту до её усыпления
Фото: ecosever.ru

В США ветеринар-стажёр случайным образом спас собаку буквально за минуту до её усыпления, сообщает портал «Экология севера». Колли по кличке Олли сразил загадочный недуг – у неё внезапно наступил полный паралич, она не могла ни ходить, ни стоять, ни есть, ни даже самостоятельно опорожнить мочевой пузырь.

Хозяева бедняжки были настроены бороться за жизнь своей любимицы до последнего. Они принесли собаку к ветеринару, чтобы тот помог установить катетер для отвода мочи. Ветеринар, изучивший Олли, был очень удивлён загадочным случаем болезни колли. Поразмыслив, он пришёл к выводу, что такие симптомы может вызывать только рак спинного мозга, и единственный гуманный выход в сложившейся ситуации – усыпление.

На счастье Олли и её хозяев, в день, на который было назначено усыпление, в клинике работал молодой стажёр. Перед тем как выполнить предписание своего начальника и сделать смертельную инъекцию, парень на всякий случай ещё раз осмотрел собаку. Как оказалось, не зря: в ходе беглого осмотра он заметил то, что укрылось от взгляда хозяина клиники – крошечного клеща за ухом собаки.

Известно, что клещи в очень редких случаях вызывают паралич у животных, поскольку слюна некоторых из них содержит высокое содержание нейротоксина. Через 12 часов после того, как кровопийцу извлекли из тела собаки, Олли была полностью здорова.

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#животные #здоровье #происшествия

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