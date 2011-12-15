Александр Козлов: если на горнолыжном спуске в Натальине что-то украли, люди должны нести ответственность

Депутат областного заксобрания Ольга Петайчук спросила у губернатора о том, понесут ли ответственность люди, виновные в разного рода нарушениях. В частности, она коснулась строительства горнолыжной базы в Натальине, дорогого джипа администрации Свободненского района, некачественных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 2010 года на строительство базы было потрачено 36 миллионов рублей, включая вложения 28 миллионов от компании «Транснефть». Сметная стоимость всего объекта – 284 миллиона рублей. За прошедшие годы базу пару раз «торжественно открывали», но она так и не начала работать.

В конце 2016 года депутат Ольга Петайчук побывала на месте. Она увидела, что база приходит в упадок – опоры канатной дороги кренятся, грунт осыпается, домики для отдыхающих так и не смонтированы. При этом ежегодно из областного бюджета расходуется 1 миллион 300 тысяч рублей на аренду земли, электричество и зарплату сторожам.

Ситуацию по турбазе губернатор прокомментировал следующим образом: «Я уже сказал, если там будет выявлено, что люди, реализовавшие проект горнолыжного спуска, что-то украли, то, конечно, они должны понести ответственность в соответствии с законом. Вопрос в другом: строили спуск без чертежа. И это привело к той ситуации, которую мы видим. Нельзя сказать, что эти деньги украли, просто построили неправильно. Теперь в области без чертежа не строят».

Что касается поиска виновных, то Александр Козлов пояснил, что есть два разных понятия: профессиональная непригодность и уголовная ответственность. «Уголовную ответственность уже бы давно дали, если бы было за что. А кадровая политика: ну, вы видите, что этого человека (бывшего министра спорта Олега Гуменюка – Прим. ред.) нет. Мы с ним столкнулись по другим объектам – и мы расстались. Пожали друг другу руки, я сказал: не хочу с вами работать», – рассказал губернатор.

В своем вопросе губернатору Ольга Петайчук коснулась джипа за три с половиной миллиона рублей, который администрация Свободненского района приобрела в 2014 году. В том же году местные власти трижды пытались продать его, но никто не купил дорогую иномарку.

«Что касается покупки автомобиля – законом это не запрещено. Мне сложно оценивать период 13–14 годов. Я знаю, что машина сохранена, и сейчас она стоит даже больше, чем та сумма, которую за нее отдали. Может, здесь еще и спасибо можно будет сказать – это я в шутку, конечно», – высказался Александр Козлов.

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Василий Кленин