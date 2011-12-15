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Александр Козлов: если на горнолыжном спуске в Натальине что-то украли, люди должны нести ответственность

Александр Козлов: если на горнолыжном спуске в Натальине что-то украли, люди должны нести ответственность

Депутат областного заксобрания Ольга Петайчук спросила у губернатора о том, понесут ли ответственность люди, виновные в разного рода нарушениях. В частности, она коснулась строительства горнолыжной базы в Натальине, дорогого джипа администрации Свободненского района, некачественных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 2010 года на строительство базы было потрачено 36 миллионов рублей, включая вложения 28 миллионов от компании «Транснефть». Сметная стоимость всего объекта – 284 миллиона рублей. За прошедшие годы базу пару раз «торжественно открывали», но она так и не начала работать.

В конце 2016 года депутат Ольга Петайчук побывала на месте. Она увидела, что база приходит в упадок – опоры канатной дороги кренятся, грунт осыпается, домики для отдыхающих так и не смонтированы. При этом ежегодно из областного бюджета расходуется 1 миллион 300 тысяч рублей на аренду земли, электричество и зарплату сторожам.

Ситуацию по турбазе губернатор прокомментировал следующим образом: «Я уже сказал, если там будет выявлено, что люди, реализовавшие проект горнолыжного спуска, что-то украли, то, конечно, они должны понести ответственность в соответствии с законом. Вопрос в другом: строили спуск без чертежа. И это привело к той ситуации, которую мы видим. Нельзя сказать, что эти деньги украли, просто построили неправильно. Теперь в области без чертежа не строят».

Что касается поиска виновных, то Александр Козлов пояснил, что есть два разных понятия: профессиональная непригодность и уголовная ответственность. «Уголовную ответственность уже бы давно дали, если бы было за что. А кадровая политика: ну, вы видите, что этого человека (бывшего министра спорта Олега Гуменюка – Прим. ред.) нет. Мы с ним столкнулись по другим объектам – и мы расстались. Пожали друг другу руки, я сказал: не хочу с вами работать», – рассказал губернатор.

В своем вопросе губернатору Ольга Петайчук коснулась джипа за три с половиной миллиона рублей, который администрация Свободненского района приобрела в 2014 году. В том же году местные власти трижды пытались продать его, но никто не купил дорогую иномарку.

«Что касается покупки автомобиля – законом это не запрещено. Мне сложно оценивать период 13–14 годов. Я знаю, что машина сохранена, и сейчас она стоит даже больше, чем та сумма, которую за нее отдали. Может, здесь еще и спасибо можно будет сказать – это я в шутку, конечно», – высказался Александр Козлов.

Просмотров всего: 1135

#губернатор #заксобрание #происшествия #спорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Представления и лицедейства продолжаются.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Опытный юрист с целым экспертным советом не может указать на виновных и доказать их вину? Простите, а вы точно не борщи варите депутатам?

  • Музыка

    Музыка
    2 часа назад

    Что бы не было пи....жу все надо делать по чертежу...

    И воровать в том числе

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    2 часа назад

    Ору!!!! Строили без чертежа, а сейчас строят с чертежами.

    Вообще то этот чертёж имеет правильное название- проект.

    А сейчас велосипедную дорожку с чертежами строят?

    Кстати какова судьба этого прости господи практически параллельного по горизонту уровню Зея "спуска"???

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    2 часа назад

    Надо ещё гуменюкские хоккейные площадки проверить. По 11 Лямов за площадку корявую по моему слишком...

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    жесть конечно..

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    нет слов просто, вот это ответы

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Сфера развлечений - это вообще не сфера государства. Никакой базы горной и лыжной за бюджет! За эти деньги можно было содержать кучу тренеров. А закатали средства в профилирование склона, а не дали тренерам.

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    1 час назад

    Правильно написал Виталий. И велосипедную дорожку за счёт велосипедистов должен строить. То есть за деньги как минимум самих велолюбителей и их общественной организации. А то велики по 100500 покупать могут а на дорожку не могут собрать. И склоны всякие и трассы для гонок. Все это только за счёт етих самых " любителей". Халявы за гос счёт.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Baska

    нет слов просто, вот это ответы



    Это даже не ответы, а ...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Фотографию Козлова хоть поменяйте. Рот открыт, нижняя губа отвисла, взгляд как у провинившегося ПТУшника.

    Совсем губернатора не уважаете.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Абонент не Абонент

    И велосипедную дорожку за счёт велосипедистов должен строить.



    Велосипедную дорожку надо предусматривать при новом строительстве, но строить ее специально, тратить на обдумывание этого вопроса рабочее время... У велосипедистов проблема не в отсутствии каких-то спец. дорожек, а в отсутствии интересных маршрутов. Ну, вот сделают дорожку вдоль шоссе, а какой интерес там ездить?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Какой вопрос,такой и ответ. Сансаныч молодчага...

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Вопрос в другом: строили спуск без чертежа. Теперь в области без чертежа не строят.

    Чтобы не было пи....дежу стройте всё по чертежу!

    Что за БРЕД? По какому ЧЕРТЕЖУ?

    Может всё таки проектировать надо строительные объекты? А к проектам прикладывать смету расходов?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    олег1975

    Вопрос в другом: строили спуск без чертежа. Теперь в области без чертежа не строят.

    Чтобы не было пи....дежу стройте всё по чертежу!

    Что за БРЕД? По какому ЧЕРТЕЖУ?

    Может всё таки проектировать надо строительные объекты? А к проектам прикладывать смету расходов?



    Именно бред лепят, но деньги освоили.

  • oenesterov

    oenesterov
    59 минут назад

    а как интересно Ростехнадзор и т.п. конторы пропустили такое строительство без проекта?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    А ляхко!))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    55 минут назад

    Музыка)))

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    44 минуты назад

    Чертеж то был. Проекта не было.

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    ЛайКа

    А ляхко!))



    Думаете силовиков и прочих специалистов по данному вопросу из Москвы вызывать нужно, чтобы из правящего слоя вынули информацию, кто, когда, с кем и коим образом?

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