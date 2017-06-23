Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 1

В День молодёжи в Свободном зрителей раскрасили, развлекли музыкой и сделали городское селфи

В День молодёжи в Свободном зрителей раскрасили, развлекли музыкой и сделали городское селфи

25 июня Свободный отмечал День молодежи. На празднике гостей развлекали ведущие из Хабаровска, музыканты из Благовещенска и Свободного, распылили много краски от фестиваля Холи, а также сняли селфи всех зрителей с главой города.

Организатором праздника стал отдел культуры администрации города Свободного. Мероприятие провели ведущие из города Хабаровска, за музыкальное оформление праздника отвечали группа SKAvaBANGA и DJ White, которые специально приехали из города Благовещенска, а также кавер-группа Joker и артисты города Свободного.

Поздравил всех жителей Свободного Юрий Романов, который дал напутствие молодежи: уезжать для того, чтобы учиться, и непременно возвращаться в родной город, ведь он возрождается и выходит на новый уровень. Ведущие не отпустили Юрия Павловича со сцены так просто, задавали каверзные вопросы и сделали большое семейное селфи с мэром города и его жителями, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Началась праздничная программа с фестиваля ярких красок Холи, – по команде ведущих молодежь запустила краски разных оттенков вверх со всех сторон центральной площади. В это же время скейтеры и велосипедисты обсыпали всех вокруг красками, показывая свои трюки. Вечер продолжился дискотекой под открытым небом.

Просмотров всего: 350

#жизнь #культура #праздники #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

ВЦИОМ: 93 % опрошенных россиян выступили против свободной продажи наркотиков
Общество

Пользователи Амур.инфо смогут задать вопросы онкологу
Происшествия 1

Житель Свободного попытался дать взятку полицейскому за «бездействие»
Общество 11

Тысячу человек потеряло Приамурье с начала 2017 года