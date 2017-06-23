В День молодёжи в Свободном зрителей раскрасили, развлекли музыкой и сделали городское селфи

25 июня Свободный отмечал День молодежи. На празднике гостей развлекали ведущие из Хабаровска, музыканты из Благовещенска и Свободного, распылили много краски от фестиваля Холи, а также сняли селфи всех зрителей с главой города.

Организатором праздника стал отдел культуры администрации города Свободного. Мероприятие провели ведущие из города Хабаровска, за музыкальное оформление праздника отвечали группа SKAvaBANGA и DJ White, которые специально приехали из города Благовещенска, а также кавер-группа Joker и артисты города Свободного.

Поздравил всех жителей Свободного Юрий Романов, который дал напутствие молодежи: уезжать для того, чтобы учиться, и непременно возвращаться в родной город, ведь он возрождается и выходит на новый уровень. Ведущие не отпустили Юрия Павловича со сцены так просто, задавали каверзные вопросы и сделали большое семейное селфи с мэром города и его жителями, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Началась праздничная программа с фестиваля ярких красок Холи, – по команде ведущих молодежь запустила краски разных оттенков вверх со всех сторон центральной площади. В это же время скейтеры и велосипедисты обсыпали всех вокруг красками, показывая свои трюки. Вечер продолжился дискотекой под открытым небом.

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Анастасия Болотина