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сегодня, 15:02 1

Благовещенца оштрафовали за оскорбление другого горожанина

В Благовещенске мировой судья обязал жителя города выплатить штраф – мужчина оскорбил другого горожанина. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

В ведомство обратился местный житель. Он рассказал, что на улице у него произошел конфликт с молодым человеком, в ходе которого тот оскорбил горожанина, выразился в его адрес нецензурной бранью.

КоАП РФ предусматривает ответственность граждан за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

В ходе начавшейся проверки данные факты подтвердились: молодой человек действительно оскорбил горожанина. 23 июня мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку № 1 обязал парня выплатить штраф в размере 1 000 рублей.

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#закон #происшествия #суды

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