Тысячу человек потеряло Приамурье с начала 2017 года

Фото: vmaykope.net

Число амурчан с начала 2017 года уменьшилось на тысячу человек. Официальные данные приводит Амурстат. Две трети – это естественная убыль населения, одна треть – миграционная.

По данным на 1 мая 2017 года, постоянно на территории Приамурья проживают 800,8 тысячи человек. За январь-апрель численность населения уменьшилась на тысячу человек.

645 человек – это естественная убыль населения. Именно на столько число умерших превысило число родившихся в текущем году. С начала года на свет появились 3 122 малыша, из жизни ушло 3 767 человек. Немногим меньше трети – от болезней системы кровообращения, 15 % – от внешних факторов, таких как ДТП, отравление алкоголем, убийства и самоубийства. По этим двум причинам смерти в 2017 году по сравнению с прошлым годом отмечают снижение. А вот чаще летальные исходы стали регистрировать из-за болезней органов пищеварения и дыхания, а также от новообразований.

За счет миграции Приамурье потеряло 343 жителя. С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать. В основном уезжали и приезжали в пределах территории страны. За границу уехали только 475 бывших амурчан, а вот прибыли из-за рубежа 999 человек. Здесь как раз отмечают миграционный приток. По большей части его обеспечили жители государств-участников СНГ.

Среди амурских городов больше всего население уменьшилось в Свободном, а из районов – в Сковородинском. Минус 115 человек и минус 52 жителя соответственно. Прирос на 112 жителей областной центр и Ивановский район – правда, всего на 11 человек.

При этом в Амурстате отмечают, что браков в 2017-м заключили больше, а разводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Графика: amurstat.gks.ru

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#жизнь

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Нино Кохреидзе