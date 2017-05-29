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Тысячу человек потеряло Приамурье с начала 2017 года

Тысячу человек потеряло Приамурье с начала 2017 года
Фото: vmaykope.net

Число амурчан с начала 2017 года уменьшилось на тысячу человек. Официальные данные приводит Амурстат. Две трети – это естественная убыль населения, одна треть – миграционная.

По данным на 1 мая 2017 года, постоянно на территории Приамурья проживают 800,8 тысячи человек. За январь-апрель численность населения уменьшилась на тысячу человек.

645 человек – это естественная убыль населения. Именно на столько число умерших превысило число родившихся в текущем году. С начала года на свет появились 3 122 малыша, из жизни ушло 3 767 человек. Немногим меньше трети – от болезней системы кровообращения, 15 % – от внешних факторов, таких как ДТП, отравление алкоголем, убийства и самоубийства. По этим двум причинам смерти в 2017 году по сравнению с прошлым годом отмечают снижение. А вот чаще летальные исходы стали регистрировать из-за болезней органов пищеварения и дыхания, а также от новообразований.

За счет миграции Приамурье потеряло 343 жителя. С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать. В основном уезжали и приезжали в пределах территории страны. За границу уехали только 475 бывших амурчан, а вот прибыли из-за рубежа 999 человек. Здесь как раз отмечают миграционный приток. По большей части его обеспечили жители государств-участников СНГ.

Среди амурских городов больше всего население уменьшилось в Свободном, а из районов – в Сковородинском. Минус 115 человек и минус 52 жителя соответственно. Прирос на 112 жителей областной центр и Ивановский район – правда, всего на 11 человек.

При этом в Амурстате отмечают, что браков в 2017-м заключили больше, а разводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Графика: amurstat.gks.ru

Просмотров всего: 843

#жизнь

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    отчет работы правительства за 2016 год и новость о уменьшении численности населения на тысячу человек в один день - совпадение или закономерность как результат работы правительства за 2016 год)))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Задача оставить 300 амурцев-шобы показывать китайским туристам аборигенов динозавров!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Ах да!Как же-сельсовет еще с председателем у кучкой жоповытерателей(депутаты гы)

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    почему Амрустату про зарплаты не верят

    а про миграцию верят?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Работа идёт,результат виден

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    сибирячка

    почему Амрустату про зарплаты не верят

    а про миграцию верят?



    так завещал вождь Навальный



  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать.

    Интересно бы проанализировать сколько из прибывших 7 746 граждан - РУССКИХ?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    олег1975

    С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать.

    Интересно бы проанализировать сколько из прибывших 7 746 граждан - РУССКИХ?



    а что с НЕРУССКИМИ не так?



  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    oenesterov

    олег1975

    С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать.

    Интересно бы проанализировать сколько из прибывших 7 746 граждан - РУССКИХ?



    а что с НЕРУССКИМИ не так?



    ПОКА ничего. Но со временем когда Русских останется в регионе 200-300 тысяч, а НЕРУССКИХ 500-600 тысяч, тогда будет ЧТО-ТО НЕ ТАК.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Что то не так тогда будет с русскими

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    41 минута назад

    олег1975

    oenesterov

    олег1975

    С начала года Амурскую область для проживания выбрали 7 746 граждан, а 8 089 человек, напротив, решили переехать.

    Интересно бы проанализировать сколько из прибывших 7 746 граждан - РУССКИХ?



    а что с НЕРУССКИМИ не так?



    ПОКА ничего. Но со временем когда Русских останется в регионе 200-300 тысяч, а НЕРУССКИХ 500-600 тысяч, тогда будет ЧТО-ТО НЕ ТАК.



    Мне кажется, что в Амурском регионе только русские и могут выживать. Нерусских здесь не будет много - климат не тот. Край просто запустеет. Китайская проблема - отдельно, эти всё освоят. (((

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