Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:29 0

Конкурсное производство по делу о банкротстве «Городка» продлили до декабря

Конкурсное производство по делу о банкротстве «Городка» продлили до декабря

Арбитражный суд Амурской области принял решение продлить срок конкурсного производства по делу о банкротстве застройщика ООО «СК "Городок"» – до 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-секретарь суда.

О продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев на суде ходатайствовал конкурсный управляющий Дмитрий Ковалевский. По его словам, это необходимо для продолжения реализации имущества должника, формирования и реализации конкурсной массы, формирования реестра требований кредиторов, оспаривания сделок должника, погашения требований кредиторов.

На 11 декабря также назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего. Оно начнется в 09:00.

Как сообщало Амур.инфо, ООО «СК "Городок"» было признано судом банкротом 7 июля 2016 года, в отношении застройщика было введено конкурсное производство. Люди, заключившие договор с «Городком», не получили вовремя свои квартиры. В январе 2017 года имущество компании начали распродавать; завершились торги по реализации имущества в конце мая.

В июне 2017 года конкурсный управляющий «Городка» Дмитрий Ковалевский обратился в Арбитражный суд Амурской области, потребовав, чтобы выплата долгов фирмы легла на ее руководство.

Просмотров всего: 249

#строительство #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Амурской агрофирме пришлось продать 262 тонны сои, чтобы рассчитаться с долгами
Происшествия 1

Благовещенца оштрафовали за оскорбление другого горожанина

сегодня, 15:02
Общество 1

В Благовещенске суд признал незаконным отказ ГИБДД в перерегистрации автомобиля
Экономика 17

В экономике Приамурья энергетика развивается, а остальное производство снижается