Конкурсное производство по делу о банкротстве «Городка» продлили до декабря

Арбитражный суд Амурской области принял решение продлить срок конкурсного производства по делу о банкротстве застройщика ООО «СК "Городок"» – до 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-секретарь суда.

О продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев на суде ходатайствовал конкурсный управляющий Дмитрий Ковалевский. По его словам, это необходимо для продолжения реализации имущества должника, формирования и реализации конкурсной массы, формирования реестра требований кредиторов, оспаривания сделок должника, погашения требований кредиторов.

На 11 декабря также назначено судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего. Оно начнется в 09:00.

Как сообщало Амур.инфо, ООО «СК "Городок"» было признано судом банкротом 7 июля 2016 года, в отношении застройщика было введено конкурсное производство. Люди, заключившие договор с «Городком», не получили вовремя свои квартиры. В январе 2017 года имущество компании начали распродавать; завершились торги по реализации имущества в конце мая.

В июне 2017 года конкурсный управляющий «Городка» Дмитрий Ковалевский обратился в Арбитражный суд Амурской области, потребовав, чтобы выплата долгов фирмы легла на ее руководство.

Просмотров всего: 249

#строительство #суды

распечатать

Александр Авдеев