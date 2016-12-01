В Благовещенске закрывается ночной бар «У Швейка»

Фото: ibusinessblog.co.uk

С 1 августа в Благовещенске закрываются ночной бар «У Швейка», а также еще два заведения – ночные клубы С2 и Cash. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал управляющий директор сети ресторанов и ночных клубов Pastime Павел Репин, куда входят данные бар и клубы.

Все три заведения находятся под одной крышей, представляя единый комплекс с одним входом с улицы. Благовещенские пивоварня «У Швейка» и «Кофейня на Большой» продолжат работать.

«У любого из заведений в нашем городе, ровно как и у любого бизнес-проекта или творческого проекта, существует такое понятие, как "продолжительность жизни". Единицы из заведений и бизнесов в Благовещенске существуют десятилетиями. Ночной бар у "У Швейка" успешно проработал в течение семи лет, клубы С2 и Cash – 5 лет», – говорит Павел Репин.

Он отметил, что закрытие трех заведений не связано с какими-либо финансовыми, управленческими или операционными проблемами. Просто горожанам теперь требуется нечто иное, чем то, что могут предложить «У Швейка», С2 и Cash.

«Все активные молодые люди города Благовещенска побывали в нашем баре за эти семь лет. Некоторые успели там познакомиться, некоторые – поженились, здесь отмечались годовщины свадьбы, дни рождения. Знаю, что многим будет грустно от того, что это заведение закрывается. Но я не считаю, что это какая-то трагедия. У нас серьезные, амбиционные планы, связанные с нашими остальными заведениями», – сказал Павел Репин.

Так, пояснил он, в пивоварне «У Швейка» в дополнительном зале собираются построить «открытую кухню» и оборудовать караоке-зал.

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Александр Авдеев