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Духота, дождь, туман: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня

Духота, дождь, туман: прогноз погоды в Амурской области на 27 июня
Фото: farm1.static.flickr.com

27 июня, во вторник, в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет слабый и умеренный дождь, днем в отдельных районах – сильный. Возможны грозы. Ночью местами опустится туман. Скорость юго-восточного ветра достигнет 2-7 метров в секунду, местами – 10-15 метров в секунду.

Температура ночью составит 15-20, днем – до 33 градусов выше нуля, местами в дожде будет +19...+24.

В Благовещенске переменно облачно, временами дождь. Будет дуть юго-восточный ветер: ночью со скоростью 7-12, днем – с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 17-19, днем – 26-28 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Температура воды в Амуре – 25, Зее – 22 градуса.

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#погода

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