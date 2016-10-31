Во Владивостоке протестируют первый беспилотный автобус MatrЁshka

Фото: tadviser.ru

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Бакулин Моторс Групп» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны проведут испытания первого беспилотного автобуса MatrЁshka в кампусе вуза на острове Русском во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт вуза.

MatrЁshka является полностью автономным транспортом, разработанным резидентами Сколково. Поскольку в России пока отсутствуют нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания такого автобуса проводились на закрытых площадках Сколково. Чудо техники также было представлено в прошлом месяце на параде ретротехники в Санкт-Петербурге.

«В ДВФУ планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены. Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса MatrЁshka, который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики», – говорится в сообщении.

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#Дальний Восток #технологии #транспорт

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Алексей Воскобойников