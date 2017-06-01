Амурский Роспотребнадзор одобрил качество воды в 10 местах массового отдыха

Фото: ukraine-is.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области провело очередное исследование качества воды в реках и озерах, возле которых отдыхают амурчане. Из 14 обследованных мест отдыха проверку прошли 10.

Речь идет о том, что вода в этих местах соответствует требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Благовещенск: река Зея, поселок Зазейский; река Зея, улица Амурская, 1; ручей Буяновский, поселок Моховая Падь; река Зея, село Белогорье; река Зея, участок улица Чайковского – переулок Связной; Владимировское озеро № 1; река Амур, участок от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Благовещенский район: Чигиринское водохранилище; Грязнухинское водохранилище.

Тамбовский район: искусственный пруд, расположенный в одном километре к юго-востоку от села Тамбовка.

Не прошли проверку следующие места:

Благовещенск: река Амур, участок от переулка Уралова до улицы Мухина.

Благовещенский район: Владимировские озера № 2, 3 и 4.

«Купание в водоемах, в которых качество воды не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, может способствовать возникновению инфекционных и паразитарных заболеваний», – отмечает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#здоровье #отдых

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Александр Авдеев