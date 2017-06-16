Благовещенцы, которых переехал поезд, были нетрезвы

Фото: topor.od.ua

Транспортная полиция подтвердила факт гибели благовещенца под колесами поезда. Происшествие случилось вечером, 24 июня. Полицейские установили, что двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сели на рельсы и не услышали шум приближающегося поезда. Один из мужчин скончался на месте, а его товарищ доставлен в городскую больницу с диагнозом: скальпированная рана левой голени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», поезд двигался со стороны Белогорья, и происшествие случилось в районе дома № 191 по улице Чайковского. В информации сообщалось, что мужчин было трое, но третий успел спастись и не попасть под колеса поезда.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин