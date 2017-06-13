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Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы

Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы
Фото: Наша Ніва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок в мечети в городе Аташехир. Это произошло во время молитвы. Почувствовавшего недомогание президента унесли на носилках его охранники, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN Turk.

На место вызвали медиков. Репортёров к мечети не пускали. Позже глава государства пришёл в себя и заверил всех присутствующих, что чувствует себя хорошо. «Слава богу, теперь все хорошо», – сказал Эрдоган. По его словам, ухудшение самочувствия связано с резким скачком сахара в крови. Турецкому лидеру 63 года. Пять лет назад он перенёс операцию на желудке.

В воскресенье, 25 июня, мусульмане по всему миру отмечали окончание священного месяца Рамадан. В этом году он начался 26 мая. Это месяц поста, в течение которого мусульмане с рассвета до заката отказываются, в частности, от приёма воды и пищи.

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#здоровье #праздники #происшествия #религия

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