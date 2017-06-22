В Сковородинском районе в ДТП погиб человек

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В воскресенье вечером, 25 июня, в Сковородинском районе Приамурья произошло смертельное ДТП. Как сообщает амурское УГИБДД, в результате опрокидывания легкового автомобиля погиб его водитель.

Авария случилась в 23:00. Мужчина 1971 года рождения находился за рулем легковушки Toyota Camry. В какой-то момент амурчанин не справился с управлением, машина слетела с проезжей части и опрокинулась. Рулевой погиб на месте. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области уточняет, что на месте происшествия работали спасатели. Они помогли достать тело из деформированной машины.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев