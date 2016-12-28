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В июле в Благовещенский аэропорт может вернуться вместительный «Боинг–777»

В июле в Благовещенский аэропорт может вернуться вместительный «Боинг–777»

На авиамаршрут Благовещенск – Москва должен вернуться «Боинг–777». Об этом на заседании заксобрания рассказал губернатор Александр Козлов. Вероятный срок возвращения более вместительного самолета – 12 июля. Но пока в планах «ВИМ-Авиа» использование «Боинга–777» отложено на октябрь 2017 года.

«Я пообщался с собственником компании, мы договорились, что в ближайший вторник мы переговорим. И я надеюсь, что он выполнит свое обещание, и уже 12 июля три семерки вернется на линию», – пояснил Александр Козлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», «ВИМ-Авиа» сообщила о временной замене Boeing 777–200 на менее вместительный самолет Boeing 757–200. Если первый вмещает от 305 до 550 пассажиров, то второй – до 280 пассажиров.

Впервые тяжелый самолет «Боинг-777» приземлился в Благовещенском аэропорту 28 декабря 2016 года. Ранее борт подобной модификации Благовещенск не принимал.

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#заксобрание #областная власть #транспорт

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