Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:11 0

В Йемене всего за два месяца от холеры умерли более 1,3 тысячи человек

В Йемене всего за два месяца от холеры умерли более 1,3 тысячи человек
Фото: islam-today.ru

Свыше 1 300 жителей Йемена погибли, заразившись холерой с конца апреля этого года. Около 25 % скончавшихся – несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тысячи человек погибли, четверть из них – дети», — говорится в сообщении организации в Twitter.

По данным ВОЗ, число лиц с подозрением на холеру превысило 200 тысяч человек.

Ранее представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене сообщил, что количество заболевших холерой в стране к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Холера – острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до летального исхода.

Просмотров всего: 57

#дети #здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурский Роспотребнадзор одобрил качество воды в 10 местах массового отдыха
Происшествия

Благовещенцы, которых переехал поезд, были нетрезвы
В России и мире

Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы
Происшествия

В Сковородинском районе в ДТП погиб человек