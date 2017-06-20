В Йемене всего за два месяца от холеры умерли более 1,3 тысячи человек

Фото: islam-today.ru

Свыше 1 300 жителей Йемена погибли, заразившись холерой с конца апреля этого года. Около 25 % скончавшихся – несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тысячи человек погибли, четверть из них – дети», — говорится в сообщении организации в Twitter.

По данным ВОЗ, число лиц с подозрением на холеру превысило 200 тысяч человек.

Ранее представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене сообщил, что количество заболевших холерой в стране к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Холера – острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до летального исхода.

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Алексей Воскобойников