В Благовещенске суд признал незаконным отказ ГИБДД в перерегистрации автомобиля

Фото: gazetamv.ru

Благовещенский городской суд признал незаконными действия областного ГИБДД, которое отказало в перерегистрации автомобиля жительнице Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба суда. Теперь решение о перерегистрации машины будет приниматься повторно.

В январе 2017 года женщина обратилась в МРЭО ГИБДД УМВД России по Амурской области с заявлением о перерегистрации своей машины марки Lexus, с изменением данных в ПТС. Горожанке было отказано. Она решила прибегнуть к помощи суда.

Благовещенка отметила, что автомобиль находился в угоне, и неизвестные изменили его идентификационную маркировку. Данный факт, а также изменение маркировки двигателя были подтверждены заключением эксперта. При этом в ходе осмотра элементов крепления двигателя к кузову автомобиля экспертом не были выявлены следы, указывающие на ранее (до поступления машины на исследование) производившийся демонтаж двигателя. Все касающиеся этого момента документы женщина предоставила в МРЭО вместе с заявлением.

В судебном заседании представители ГИБДД сообщили, что отказ во внесении изменений в ПТС является законным, поскольку на автомобиле была изменена идентификационная маркировка, первоначальный номер VIN экспертом установлен не был, что не позволяет идентифицировать машину с автомобилем, принадлежащим горожанке. Также они отметили, что женщиной были предоставлены не все документы, на основании которых можно было бы внести изменения в ПТС, а именно – не предоставлено окончательное решение по уголовному делу, которое возбуждалось по факту угона авто (постановление следователя о прекращении производства по делу или приговор суда).

Выслушав все мнения, суд встал на сторону горожанки. Отказ в перерегистрации машины признали незаконным, на ГИБДД была возложена обязанность рассмотреть заявление благовещенки еще раз.

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Александр Авдеев