В экономике Приамурья энергетика развивается, а остальное производство снижается

В 2016 году валовый региональный продукт Амурской области сохранился на уровне 2015 года. А вот индекс промышленного производства снизился более чем на 8 %. Об этом губернатор Александр Козлов рассказал на заседании областного заксобрания в рамках отчета работы правительства за 2016 год.

На 1 января 2017 года в Амурской области проживало 801,8 тысячи человек. Амурчан стало меньше на 3.9 тысячи. Также сократилось и количество безработных – на 2,8 тысячи. У работающих амурчан средняя зарплата выросла примерно на 900 рублей и составила 33,8 тысячи рублей. При этом реальные денежные доходы снизились на 9,1 %.

Валовый региональный продукт составил 278,1 миллиарда рублей. В его структуре первое место занимают транспорт и связь – 19,6 %. Затем идут добыча полезных ископаемых – 13 %, строительство – 11,8 % и торговля – 11,3 %.

В промышленном производстве, которое снизилось до уровня 91,7 % от уровня 2015 года, основу составляет добыча полезных ископаемых – 48,8 %. Она, в свою очередь, сократилась почти на 13 %, что связано со значительным снижением добычи золота в области: 25,6 тонны в 2015 году, 22,3 тонны – в 2016-м.

Обрабатывающее производство сократилось еще значительнее – на 28,2 %. Александр Козлов объяснил, что, прежде всего, сократилось пищевое производство, а вызвано это сокращением спроса.

С другой стороны, индекс производства и распределения энергии составил 121,2 %. Выработка электроэнергии достигла 15,5 миллиарда кВт/ч, при этом экспорт в Китай сохранился на уровне 2015 года – около 3,3 миллиарда кВт/ч.

Объем сельхозпродукции отстает от уровня 2015 года минимально – на 2,2 %. Амурские аграрии собрали больше зерновых, но меньше – сои.

Строительство, напротив, выросло на 2,7 %, объем работ составил 51 114,2 миллиона рублей.

Также губернатор отметил, что в 2016 году рост инвестиций составил 114,2 % – более 128 миллиардов рублей. Почти 86 % из них вкладываются в транспорт, связь, производство энергии, газа и обрабатывающее производство.

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Василий Кленин