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сегодня, 11:36 5

Полиция проверит информацию о приготовлении шашлыка на надгробье на благовещенском кладбище

Полиция проверит информацию о приготовлении шашлыка на надгробье на благовещенском кладбище
Фото: izgotovleniepamyatnikov.ru

Полицейские Благовещенска проведут проверку по факту появления на одном из интернет-сайтов информации об инциденте на территории Вознесенского кладбища, произошедшем 24 июня, сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский». По этим сведениям, на кладбище двое человек использовали одно из надгробий как мангал для приготовления пищи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека отметила, что сейчас нельзя сказать, о каком деянии в данном случае идет речь – хулиганстве или вандализме.

В то же время сообщений от граждан по данному факту в полицию за минувшие выходные, 24 и 25 июня, не поступало.

Вознесенское кладбище расположено в черте Благовещенска. Мемориальный комплекс был основан в первые годы существования города, во второй половине XIX века. В связи с расширением и развитием Благовещенска часть погоста была засыпана в 50-60-е годы XX века. В настоящее время Вознесенское кладбище считается недействующим. Оно было закрыто для захоронений в 1995 году.

Просмотров всего: 1648

#закон #память #происшествия

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Нет слов...

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Еще и шашлык из собаки, скорее всего. Там же вечно бомжи и наркоманы тусуются.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    43 минуты назад

    самих не стошнило? или было много водки?

  • Николай 17

    Николай 17
    24 минуты назад

    Фу блин.уроды,больные люди.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    18 минут назад

    Пит-стоп

    самих не стошнило? или было много водки?



    Тех уродов давно ни отчего не тошнит

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