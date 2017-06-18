Полиция проверит информацию о приготовлении шашлыка на надгробье на благовещенском кладбище

Фото: izgotovleniepamyatnikov.ru

Полицейские Благовещенска проведут проверку по факту появления на одном из интернет-сайтов информации об инциденте на территории Вознесенского кладбища, произошедшем 24 июня, сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский». По этим сведениям, на кладбище двое человек использовали одно из надгробий как мангал для приготовления пищи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека отметила, что сейчас нельзя сказать, о каком деянии в данном случае идет речь – хулиганстве или вандализме.

В то же время сообщений от граждан по данному факту в полицию за минувшие выходные, 24 и 25 июня, не поступало.

Вознесенское кладбище расположено в черте Благовещенска. Мемориальный комплекс был основан в первые годы существования города, во второй половине XIX века. В связи с расширением и развитием Благовещенска часть погоста была засыпана в 50-60-е годы XX века. В настоящее время Вознесенское кладбище считается недействующим. Оно было закрыто для захоронений в 1995 году.

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Александр Авдеев