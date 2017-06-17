В Свободном открыли спартакиаду городов Приамурья

24 июня состоялось торжественное открытие ХХ комплексной спартакиады городов Амурской области. В Свободном мероприятие прошло на главной спортивной арене города – стадионе «Локомотив».

Для участия в Свободный прибыли спортсмены из различных муниципальных образований и городских округов Амурской области: Белогорска, Благовещенска, Зеи, Сковородинского и Магдагачинского районов, Райчихинска, Тынды, Циолковского, Шимановска, Свободного и Свободненского района.

Почётное право нести флаг Свободного предоставили Сергею Ершову – мастеру спорта, КМС по мини-футболу, тренеру и капитану сборной города по футболу.

На открытие спартакиады прибыли представители областной власти: губернатор Амурской области Александр Козлов, заместитель председателя облправительства Ольга Лысенко, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ирина Киевская и министр по физической культуре и спорту Юрий Кретов. Губернатор пожелал yчacтникaм cпapтaкиaды бoeвoгo дyxa и отличного настроения.

Право поднять флаг спартакиады предоставили лучшим спортсменам области, в числе которых была бронзовый призёр Кубка мира и серебряный призёр чемпионата России по лыжным гонкам Виктория Мазаник.

Огонь спартакиады зажгли мастер спорта по тяжёлой атлетике Роман Керест и юные воспитанники спортивных организаций из Свободного, представляющих 6 видов спорта – бокс, самбо, карате, футбол, баскетбол и легкую атлетику. После зажжения олимпийского огня спартакиаду объявили открытой.

Спортсменов и участников соревнований приветствовал и. о. главы Свободного Юрий Романов: «Свободный в седьмой раз принимает участников спартакиады, и я думаю, что вы по достоинству оцените наше гостеприимство. Хотелось бы всем пожелать хороших стартов и справедливых судейских решений».

Завершили праздничное открытие спартакиады выступление хореографического ансамбля «Ровесники», а также артистов Амурской областной филармонии. В конце мероприятия в небо выпустили много разноцветных воздушных шаров.

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Анастасия Болотина