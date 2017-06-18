Стали известны обе полуфинальные пары Кубка конфедераций

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По результатам матчей третьего тура группового раунда Кубка конфедераций по футболу стали известны все участники турнирных полуфиналов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В первом поединке 1/2 финала, который состоится в ближайшую среду, 28 июня, сборная Чили встретится с командой Португалии. На следующий день, 29 июня, состоится матч между сборными Германии и Мексики.

Победители полуфинальных матчей разыграют Кубок конфедераций, а проигравшие по традиции сразятся за третье место.

Сборная России по футболу завершила выступление на турнире, не сумев выйти из группового раунда. В последнем состязании подопечные Станислава Черчесова уступили мексиканцам со счётом 1:2. На гол Александра Самедова на 25-й минуте Мексика ответила двумя точными ударами Нестора Араужо и Хирвинга Лозано. Россияне доигрывали встречу в меньшинстве – на 68-й минуте с поля был удалён полузащитник сборной России Юрий Жирков.

В трёх матчах россияне смогли одержать лишь одну победу в стартовом туре над Новой Зеландией и в итоге заняли третье место в квартете А, пропустив вперед Мексику и Португалию, которые набрали по 7 баллов.

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#спорт #футбол

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Алексей Воскобойников