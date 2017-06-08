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сегодня, 11:07 3

В России появится новая профессия – управление предприятиями ТОР

В России появится новая профессия – управление предприятиями ТОР
Фото: balashover.ru

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщает Минвостокразвития. Соответствующая программа разработана Государственным университетом управления (Москва) и Дальневосточным федеральными университетом (Владивосток).

В дальневосточном регионе уже действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 – строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Как отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.

«К 2020 году в Дальневосточном округе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них – в рамках территорий опережающего развития. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Готовить такие кадры будут по специальной программе, разработанной нами совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ», – заявил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Планируется, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР, с возможным последующим трудоустройством.

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#вузы #Дальний Восток #образование #экономика

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Комментарии
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  • Куратор

    Куратор
    2 часа назад

    А просто управленцам изучить 473-ФЗ нельзя?

  • starco

    starco
    1 час назад

    Бла-бла-бла... Высокоэффективные менеджеры понаехали из Москвы в Буреягэсстрой, на строительство космодрома и ВСТО, выкупили Бамстроймеханизацию... Результат - разворовывание бюджетных средств и банкротство. Ах, да, менеджеры при этом с миллионными прибылями были обратно в Москву...

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    45 минут назад

    Оч нужная специализация. Выпускников можно смело садить в КэШки за кассы. А практику проходить студенты будут на улице торгуя Хот-догами.

    Нужная специальность,ага.

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