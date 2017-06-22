Ирландского ведущего погоды вынесло ветром из кадра во время прямого эфира (видео)

Фото: youtube.com

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого включения унесло из кадра сильным порывом ветра. Происшествие сильно развеселило коллег Хартигана, следивших за его репортажем из студии. Об этом сообщает РИА Новости.

Всё случилось в минувшую пятницу, 23 июня, во время прямого эфира телепередачи Ireland AM. Хартигана, рассказывавшего об ухудшающейся погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Некоторое время кадр оставался пустым. В это время ведущие в студии с трудом сдерживали смех. Спустя несколько секунд Хартигану удалось вернуться в кадр с вывороченным зонтом в руках. К происшествию ведущий отнёсся с юмором. Он сам выложил видеоролик на YouTube, прокомментировав свою публикацию фразой «Мать-природа снова победила».

В конце апреля этого года в китайского телеведущего во время прямого эфира попала молния. Это произошло, когда он стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды. В этот момент в городе была гроза. На видео явственно различима яркая вспышка в момент эфира, после чего диктор закричал и бросил зонт, в который, предположительно, попала молния.

«Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта», – заявил работник телевидения.

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Алексей Воскобойников